Dha Dış – Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Bir Araya Geldi
53 dakika önce
– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile de bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:46 Kaynak: DHA
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