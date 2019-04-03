Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Bir Araya Geldi

Dha Dış – Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Bir Araya Geldi

53 dakika önce

– Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile de bir araya geldi.

Dha Dış – Bakan Akar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin başkenti Üsküp'teki resmi temasları sırasında Başbakan Zoran Zaev'den sonra Cumhurbaşkanı Gyorge  İvanov ile de bir araya geldi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:46 Kaynak: DHA

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