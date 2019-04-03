Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Akar Üsküp'te Askerî Törenle Karşılandı

Dha Dış - Bakan Akar Üsküp'te Askerî Törenle Karşılandı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Dha Dış - Bakan Akar Üsküp'te Askerî Törenle Karşılandı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karşılamadan fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:04 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Makedonya, Üsküp, Güncel
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