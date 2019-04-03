Dha Dış - Bakan Akar Üsküp'te Askerî Törenle Karşılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.



Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.



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