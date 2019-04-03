Dha Dış - Bakan Akar Üsküp'te Askeri Törenle Karşılandı
1 saat önce
Dha DIŞ - Bakan Akar Üsküp'te askeri törenle karşılandıMakedonya (DHA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.
Dha DIŞ - Bakan Akar Üsküp
'te askeri törenle karşılandı Makedonya
(DHA
) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı
ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ile bir araya geldi.
Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, askeri bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:10 Kaynak: DHA
Üsküdar'da Seçim Kurulu Önünde Kavga
MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak