Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington'da

Dha Dış - Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington'da

16 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın resmi davetlisi olarak ABD'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington'da Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD'li yetkililer tarafından karşılandı.

Dha Dış - Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington'da, System.String[]
ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın resmi davetlisi olarak ABD'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Washington'da Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç ve ABD'li yetkililer tarafından karşılandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:56 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Washington, Güncel
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