Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile Görüştü
1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile görüştüİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:26 Kaynak: DHA
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