Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile Görüştü

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile Görüştü

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile görüştüİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştü.

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile Görüştü, System.String[]
Bakan Çavuşoğlu, Angola Dışişleri Bakanı Augusto ile görüştü

İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de Angola Dışişleri Bakanı Manuel Domingos Augusto ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:26 Kaynak: DHA

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