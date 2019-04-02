Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u Kabul Etti

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u Kabul Etti

1 saat önce

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u kabul etti(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u kabul etti

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:36 Kaynak: DHA

Miguel Angel Moratinos, Güncel
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