Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u Kabul Etti
1 saat önce
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'u kabul etti(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos
'u kabul etti
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:36 Kaynak: DHA
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