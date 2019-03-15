Son Dakika Haberleri: Dha Dış ' Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'çifte Standart' Eleştirisi - 1

Dha Dış ' Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'çifte Standart' Eleştirisi - 1

15 dakika önce

Dha DIŞ ' Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'çifte standart' eleştirisi - 1(Tür: Dış)

Dha Dış ' Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'çifte Standart' Eleştirisi - 1, System.String[]
Dha DIŞ ' Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye 'çifte standart' eleştirisi - 1

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Güncel
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