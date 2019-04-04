Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile Görüştü

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile Görüştü

26 dakika önce

Bakan ÇAVUŞOĞLU, NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI INE ERİKSEN SØREİDE İLE GÖRÜŞTÜ(Tür: Dış)

Bakan ÇAVUŞOĞLU, NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI INE ERİKSEN SØREİDE İLE GÖRÜŞTÜ

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:05 Kaynak: DHA

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