Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile Görüştü
26 dakika önce
Bakan ÇAVUŞOĞLU, NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI INE ERİKSEN SØREİDE İLE GÖRÜŞTÜ(Tür: Dış)
Bakan ÇAVUŞOĞLU, NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI INE ERİKSEN SØREİDE İLE GÖRÜŞTÜ
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:05 Kaynak: DHA
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