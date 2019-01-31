Son Dakika Haberleri: Dha Dış Bakan Çavuşoğlu, Romanya Türk İş Dünyası Temsilcileriyle Biraraya Geldi

Dha Dış Bakan Çavuşoğlu, Romanya Türk İş Dünyası Temsilcileriyle Biraraya Geldi

16 dakika önce

Dha DIŞ Bakan Çavuşoğlu, Romanya Türk iş dünyası temsilcileriyle biraraya geldi(Tür: Dış)

Dha DIŞ Bakan Çavuşoğlu, Romanya Türk iş dünyası temsilcileriyle biraraya geldi

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:03 Kaynak: DHA

Romanya, Güncel
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