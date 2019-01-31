Dha Dış Bakan Çavuşoğlu, Romanya Türk İş Dünyası Temsilcileriyle Biraraya Geldi
16 dakika önce
Dha DIŞ Bakan Çavuşoğlu, Romanya Türk iş dünyası temsilcileriyle biraraya geldi(Tür: Dış)
Dha DIŞ Bakan Çavuşoğlu, Romanya
Türk iş dünyası temsilcileriyle biraraya geldi
(Tür: Dış)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:03 Kaynak: DHA
Ebru Gündeş, 5 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümünü Müzikseverlerin Beğenisine Sundu
Oğlunun İşten Çıkarılmasına Sinirlenen Baba, Dehşet Saçtı! Yaralılar Var
Londra'da Türk Gencinin Öldürülmesine 3 Tutuklama
Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var