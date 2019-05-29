DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü

DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştüSuudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü.---------------------------Görüşmeden görüntüler(Tür: Dış)