Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü
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DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştüSuudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü.

DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü
Suudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü.
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-Görüşmeden görüntüler
(Tür: Dış)
DHA DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 Kaynak: DHA
DHA, Senegal, Güncel
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