DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü - Son Dakika

DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
11.03.2021 11:42
DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştüKatar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile görüştü.
DHA DIŞ 'Bakan Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Hicab ile görüştü
Katar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile görüştü.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, 'Üçlü toplantı için geldiğimiz Katar'da Suriye eski Başbakanı Riyad Hicab'la Suriye'deki son duruma ilişkin gelişmeleri ele aldık' ifadelerini kullandı.
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