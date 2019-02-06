Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye ve Irak: Deaş'tan Kurtarma Toplantısı'na Katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan kurtarma toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında "Suriye
ve Irak
: DEAŞ'tan kurtarma toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
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Toplantıdan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:01 Kaynak: DHA
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