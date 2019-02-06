Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye ve Irak: Deaş'tan Kurtarma Toplantısı'na Katıldı

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye ve Irak: Deaş'tan Kurtarma Toplantısı'na Katıldı

40 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan kurtarma toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye ve Irak: Deaş'tan Kurtarma Toplantısı'na Katıldı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında "Suriye ve Irak: DEAŞ'tan kurtarma toplantısı" başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:01 Kaynak: DHA

Irak, Suriye, Güncel
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