Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, 'Suriye ve Irak Deaş'tan Kurtarma Toplantısı'na Katıldı
31 dakika önce
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Washington'da 'Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı'na katıldıABD (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı başlıklı birinci...
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Washington
'da 'Suriye
ve Irak
DEAŞ'tan kurtarma toplantısı'na katıldı ABD
(DHA
) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suriye ve Irak DEAŞ'tan kurtarma toplantısı başlıklı birinci ana oturumuna katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:09 Kaynak: DHA
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