Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu Teröristleri Temizlememize Kimse Engel Olamaz

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu Teröristleri Temizlememize Kimse Engel Olamaz

3 saat önce

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu Teröristleri temizlememize kimse engel olamazLibya (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu Teröristleri temizlememize kimse engel olamaz

Libya (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, terör örgütü YPG PKK'nın bazı temsilcilerinin bazı batı ülkelerinde temasları olduğu iddiasına ilişkin şunları söyledi Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:15 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Güncel
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