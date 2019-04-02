Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi İnşaatını İnceledi, Katılımcılara Hitap Etti

Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi İnşaatını İnceledi, Katılımcılara Hitap Etti

28 dakika önce

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi inşaatını inceledi, katılımcılara hitap etti(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi inşaatını inceledi, katılımcılara hitap etti

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:29 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak Son Dakika! AK Parti'den İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin Açıklama: Açık Bir İstismar Durumudur Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü! CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 22:57:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi İnşaatını İnceledi, Katılımcılara Hitap Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]