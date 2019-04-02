Dha Dış - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi İnşaatını İnceledi, Katılımcılara Hitap Etti
28 dakika önce
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi inşaatını inceledi, katılımcılara hitap etti(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Bakan Çavuşoğlu, Türkevi inşaatını inceledi, katılımcılara hitap etti
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:29 Kaynak: DHA
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