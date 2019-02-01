Dha Dış-Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ve Kırım Tatar Türkleri Lideri Mustafa...
1 saat önce
Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ve Kırım Tatar Türkleri lideri Mustafa Kırımoğlu'nun toplantısı(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:46 Kaynak: DHA
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