Son Dakika Haberleri: Dha Dış-Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ve Kırım Tatar Türkleri Lideri Mustafa...

Dha Dış-Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ve Kırım Tatar Türkleri Lideri Mustafa...

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ve Kırım Tatar Türkleri lideri Mustafa Kırımoğlu'nun toplantısı(Tür: Dış)

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ve Kırım Tatar Türkleri lideri Mustafa Kırımoğlu'nun toplantısı

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:46 Kaynak: DHA

Kırım, Dışişleri Bakanı, Ukrayna, Güncel
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