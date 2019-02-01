Dha Dış- Bakan Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin Ortak Basın Toplantısı
13 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ortak basın toplantısı(DGS İÇİN, TAMAMI F TİPİ'DE)(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:38 Kaynak: DHA
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