Dha Dış - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Aile Fotoğrafına Katıldı
5 saat önce
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:50 Kaynak: DHA
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