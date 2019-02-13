Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Aile Fotoğrafına Katıldı

Dha Dış - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Aile Fotoğrafına Katıldı

5 saat önce

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dha Dış - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Aile Fotoğrafına Katıldı, System.String[]
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlar aile fotoğrafı çekimine katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Aile fotoğrafı çekimi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:50 Kaynak: DHA

Brüksel, Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY'nin Brüksel Seferleri İptal Edildi Polisten HDP'lİ Vekillere: Hadi Yürüyüş Yapın da Görelim

Bakan Açıkladı! Online Tanzim Satışlar Başlıyor AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:39:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bakan Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Aile Fotoğrafına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]