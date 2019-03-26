Dha Dış ? Bakü'de Alışveriş Merkezinde Yangın
1 saat önce
Dha DIŞ ? Bakü'de alışveriş merkezinde yangınAzerbaycan (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Dha DIŞ ? Bakü'de alışveriş merkezinde yangın
Azerbaycan (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yerel basın, başkent Bakü'nün Nizami semtindeki Gara Garayev caddesinde bulunan Diklas alışveriş merkezinde yangın çıktığını duyurdu. Çok sayıda itfaiye personeli, yangının çevredeki yerleşim yerlerine yayılmasını engellerken, iki yangın söndürme helikopterinin de yangının söndürülmesine destek verdiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:38 Kaynak: DHA
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