Dha Dış – Bangladeş'te 19 Katlı Binada Yangın
25 dakika önce
– Bangladeş'in başkenti Dakka'da 19 katlı bir binada yangın çıktı.
– Bangladeş
'in başkenti Dakka'da 19 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra deniz ve hava kuvvetlerinden ekiplerin de yangına müdahale ettiği belirtildi.
Yerel basın, binada çok sayıda insanın mahsur kaldığını; söndürme ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Binadan yükselen alevler
Bina etrafında toplanan kalabalık
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:40 Kaynak: DHA
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