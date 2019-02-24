Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu

Dha Dış - Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu

20 dakika önce

Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bagladeş'in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı.

Dha Dış - Bangladeş'te Uçak Kaçırma Girişimi Acil İnişe Sebep Oldu, System.String[]
Bangladeş başkenti Dakka ve Dubai arasındaki seferini yapan uçak, bir uçak kaçırma girişimi sebebiyle Bagladeş'in Chittagong kentine zorunlu iniş yaptı.

Biman Bangladeş Havayollarına ait, 142 yolcu taşıyan uçak, güvenlik güçleri tarafından Chittagong Shah Amanat Havalimanında kuşatıldı.

Yerel polisten gelen bilgiye göre, yolcular uçaktan tahliye edilirken, seyir halinde kokpite girmeye çalışan yolcu tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:48 Kaynak: DHA

Dubai, Bangladeş, Güncel
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