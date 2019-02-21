Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Bangladeş'te Yangın Faciası 70 Ölü

Dha Dış - Bangladeş'te Yangın Faciası 70 Ölü

1 saat önce

Dha DIŞ - Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölüBangladeş (DHA) - Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında 70 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dha DIŞ - Bangladeş'te yangın faciası: 70 ölü

Bangladeş (DHA) - Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında 70 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Bölgede mahsur kalan çok sayıda kişi daha olduğu tahmin ediliyor. Yangın büyük oranda söndürüldü ancak, kimyasal maddelerin bulunduğu depolarda ara ara patlamalar oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:34 Kaynak: DHA

Bangladeş, DHA, Güncel
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