Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi
53 dakika önce
– Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
– Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bankanın önünde yaşanan hırsızlığa müdahale eden güvenlik görevlisi, açılşan karşılıklı ateş sonucu yaralanırken hırsızların ikisi olay yerinde üçüncü ise hastanede hayatını kaybetti.
Görüntü Dökümü:
Olay anından güvenlik kamerası görüntüleri - Rica
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:04 Kaynak: DHA
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