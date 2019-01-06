Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

53 dakika önce

– Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi, System.String[]
– Costa  Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bankanın önünde yaşanan hırsızlığa müdahale eden güvenlik görevlisi, açılşan karşılıklı ateş sonucu yaralanırken hırsızların ikisi olay yerinde üçüncü ise hastanede hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

Olay anından güvenlik kamerası görüntüleri - Rica

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

Costa Rica, Güncel
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