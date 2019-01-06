Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

30 dakika önce

Dha DIŞ - Banka güvenliği üç hırsızı etkisiz hale getirdiCosta Rica, (DHA) ? Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi, System.String[]
Dha DIŞ - Banka güvenliği üç hırsızı etkisiz hale getirdi

Costa Rica, (DHA) ? Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bankanın önünde yaşanan hırsızlığa müdahale eden güvenlik görevlisi, açılşan karşılıklı ateş sonucu yaralanırken hırsızların ikisi olay yerinde üçüncü ise hastanede hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:50 Kaynak: DHA

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