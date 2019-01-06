Dha Dış - Banka Güvenliği Üç Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi
30 dakika önce
Dha DIŞ - Banka güvenliği üç hırsızı etkisiz hale getirdiCosta Rica, (DHA) ? Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Dha DIŞ - Banka güvenliği üç hırsızı etkisiz hale getirdi Costa Rica
, (DHA
) ? Costa Rica'nın Coronado kentinde, bir bankanın önünde yaşlı bir kadının çantasını çalmaya çalışan baba ve iki oğul, bankanın güvenlik görevlisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bankanın önünde yaşanan hırsızlığa müdahale eden güvenlik görevlisi, açılşan karşılıklı ateş sonucu yaralanırken hırsızların ikisi olay yerinde üçüncü ise hastanede hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:50 Kaynak: DHA
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