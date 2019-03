Dha Dış - Başbakan May Brexit'i Ertelemek İçin Brüksel'de

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit'in üç ay daha ertelenmesi talebini görüşmek için bugün Brüksel'de AB liderleri ile görüşüyor.

Dün İngiliz halkına açık yaptığı konuşmada, kişisel olarak tercih etmese de Brexit'in erteleneceğini kamuoyuna ilk kez açıklayan May, bugün AB üyesi 27 ülkenin liderlerine Brexit'in ertelenmesini talep edecek.



Brexit'in resmi olarak daha önce öngörüldüğü gibi 29 Mart'ta gerçekleşmesi gerekiyordu.



AB liderlerinin iki gün sürmesi beklenen görüşmeleri bugün İngiltere saati ile 13: 00'de başladı.



Bugünkü görüşmelerin sonunda Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Başbakan May ile ortaklaşa bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Diğer yandan Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, AB'nin kısa süreli erteleme talebini, Başbakan May'in Brexit anlaşmasını önümüzdeki hafta İngiltere Parlamentosu'nda yapılacak oylamada kabul etmesi halinde onaylayacaklarını açıkladı. - Yağcı

