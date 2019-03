Dha Dış - "Başbakan May İstifaya Zorlanıyor"

İngiltere Başbakanı Theresa May, çıkmaza giren Brexit sürecinde milletvekilleri tarafından istifaya zorlanıyor.

İktidardaki Muhafazakar Partili milletvekilleri BBC'ye yaptığı değerlendirmede, May'in Başbakanlıktan istifa etmesi halinde Brexit anlaşmasının Parlamento'da onaylanabileceğini söyledi.



Adı açıklanmayan partililer, AB ile müzakerelerin bir sonraki sürecinde Başbakan May'in sorumlu olmayacağına emin olmaları halinde Brexit anlaşmasını destekleyebileceklerini söyledi.



May, geçtiğimiz hafta Brexit'in ertelenmesi talebi ile Brüksel'de AB liderleri ile görüşmüş ve Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu'nda üçüncü defa oylanacağını söylemişti. Ancak May, bir yandan da anlaşmanın oylanması için yeterli çoğunluğa sahip olamayacakları ihtimali olduğunu da vurgulamıştı.



Diğer yandan İngiliz basını Başbakan May'i koltuğundan indirmek için kabinedeki milletvekillerinin hükümet darbesi planı yaptığını ve bu yıl içerisinde yapılacak parti liderliği seçimine kadar Muhafazakar Parti'ye geçici bir başkanı getirmeyi planladıklarını iddia ediyor. - Yağcı

