Dha Dış - Başhekim Dizdarlı: Aydın Denktaş'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Ruaf Denktaş'ın 86 yaşındaki eşi Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Ruaf Denktaş'ın 86 yaşındaki eşi Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Aydın Denktaş dün akşam solunum yetmezliği nedeniyle acil servise kaldırıldı.



DHA'ya açıklamalar yapan Dizdarlı, "Aydın Hanım'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Düne göre iyi olmakla birlikte durumu ciddyetini koruyor. Hayati tehlikesi sürüyor" dedi.



Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak'ta 7'ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak. - Karahasan

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi

Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücü, Diğer Sürücüler Tarafından Kurtarıldı

Netflix, Cemal Kaşıkçı Cinayeti ile İlgili Bölümü Yayından Kaldırdı

İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı