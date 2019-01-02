Dha Dış - Başhekim Dizdarlı Aydın Denktaş'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor

Dha DIŞ - Başhekim Dizdarlı Aydın
Denktaş'ın hayati tehlikesi sürüyor
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA
)- KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kurucu Cumhurbaşkanı
merhum Raif Ruaf Denktaş'ın 86 yaşındaki eşi Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Aydın Denktaş dün akşam solunum yetmezliği nedeniyle acil servise kaldırıldı.
DHA'ya açıklamalar yapan Dizdarlı, Aydın Hanım'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Düne göre iyi olmakla birlikte durumu ciddyetini koruyor. Hayati tehlikesi sürüyor dedi.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş
, 13 Ocak'ta 7'ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak.