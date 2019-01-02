Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Başhekim Dizdarlı Aydın Denktaş'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor

Dha Dış - Başhekim Dizdarlı Aydın Denktaş'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor

1 saat önce

Dha DIŞ - Başhekim Dizdarlı Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi sürüyorSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Dr.

Dha DIŞ - Başhekim Dizdarlı Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesi sürüyor

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Ruaf Denktaş'ın 86 yaşındaki eşi Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Aydın Denktaş dün akşam solunum yetmezliği nedeniyle acil servise kaldırıldı.

DHA'ya açıklamalar yapan Dizdarlı, Aydın Hanım'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Düne göre iyi olmakla birlikte durumu ciddyetini koruyor. Hayati tehlikesi sürüyor dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak'ta 7'ncı ölüm yıldönümünde, düzenlenecek törenlerle anılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

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