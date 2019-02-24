Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Başkent Londra'da Sarı Yelekliler Protesto Gösterisi Düzenledi

Dha Dış - Başkent Londra'da Sarı Yelekliler Protesto Gösterisi Düzenledi

23 dakika önce

Dha DIŞ - Başkent Londra'da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenlediAynur Tattersall / İngiltere, (DHA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi.

Dha DIŞ - Başkent Londra'da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi

Aynur Tattersall/ İngiltere, (DHA) - İngiltere'nin başkenti Londra'da sarı yelekliler protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım'da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek amacıyla başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve İngiltere'ye sıçrayan Sarı Yelekliler protesto gösterileri Londra'da devam ediyor.

Başken Londra'nın turistik mekanlarından Trafalgar Meydanı'nda toplanan sarı yelekli yaklaşık 50 kişi, Başbakanlık ve parlamento binasına doğru yürüyüş yaptılar.

Başbakanlık önünde oturma eylemi gerçekleştiren Brexit yanlısı sloganlar atan grup, buradan da parlamento binasına doğru yürüdü.

Parlamento binası önündeki caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapatan gruba polis müdahale etmedi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sarı yelekliler protesto gösterilerinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmış ve altı kişi gözaltına alınmıştı.

Arbede sırasında iki polis memurunun ise hafif şekilde yaralandığı açıklanmıştı. (Fotoğraflı)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:39 Kaynak: DHA

DHA, Londra, Güncel
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