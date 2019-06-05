Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti
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DHA DIŞ – Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti

1 saat önce

Polonya'da bir kişi, kavga sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti.

DHA DIŞ – Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti, System.String[]
Polonya'da bir kişi, kavga sırasında yol ortasında yumruk atıp bayılttığı adamı, araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Polonya'da meydana gelen olayda; iki kişi yol ortasında kavga etmeye başladı. Kavga sırasında adamlardan biri, rakibine yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen adam, baygınlık geçirdi. Diğer kişi, bayılan adamı kolundan tutup, sürükleyerk kaldırıma çekti.
O anlar, araç içi kamerasına yansırken, polisin, olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-İki adamın kavga etme anları
-Adamlardan birinin yumruk atması sonucu diğerinin bayılması
-Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kaldırıma çeken adam


- Polonya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:36 Kaynak: DHA
Polonya, kavga, Güncel
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