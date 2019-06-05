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DHA DIŞ ? Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti

39 dakika önce

DHA DIŞ ? Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çektiPolonya, (DHA)- Polonya'da meydana gelen olayda, bir adam yolun ortasında kavga ettiği diğer adamı yumruk atarak bayılttı.

DHA DIŞ ? Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti
Polonya, (DHA)- Polonya'da meydana gelen olayda, bir adam yolun ortasında kavga ettiği diğer adamı yumruk atarak bayılttı. Ardından, baygın halde yatan adamı araba çarpmasın diye kaldırıma çekti. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, Polonya'da meydana geldi. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kişinin yolun ortasında kavga ettiği görüldü. Adamlardan birisinin diğerine sert bir yumruk atarak bayılttığı; ardından araba çarpmasın diye baygın adamı kolundan tutarak kaldırıma çektiği görüldü.
Polisin, olaya dair inceleme başlattığı belirtildi.
DHA DIŞ ? Bayılttığı adamı araba çarpmasın diye kenara çekti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:34 Kaynak: DHA
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