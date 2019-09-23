Son Dakika Haberleri: Dha dış–bebeğini 'darp ederek' yürümeyi öğretmeye çalıştı
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Dha dış–bebeğini 'darp ederek' yürümeyi öğretmeye çalıştı

1 saat önce

Suudi Arabistan'da yürümeyi öğretmeye çalıştığı kızını darp eden adamın görüntüleri büyük tepki çekti.

Dha dış–bebeğini 'darp ederek' yürümeyi öğretmeye çalıştı, System.String[]
Suudi Arabistan'da yürümeyi öğretmeye çalıştığı kızını darp eden adamın görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntülerin yayınlanması sonrası baba gözaltına alındı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir babanın, bebeğini yürütmeye çalıştığı ve bu sırada bebeği darp ettiği görüntüler, Arap dünyasının ünlüleri tarafından da paylaşılınca, milyonlarca kez izlendi. Yetkililer, söz konusu görüntüye dair soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görüntülerin, kim tarafından ve ne zaman kaydedildiği bilinmediği belirtilirken; Suudi Arabistan Çalışma ve Sosyal Gelişme Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklamada, görüntülerdeki babaya ulaşıldığını ve hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

"KIZIMA YÜRÜMEYİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Görüntülere gelen tepkiler sonucu, baba başka bir görüntü yayınlayarak halktan ve yetkililerden özür diledi. Baba, "Bu görüntüler çok eski, o zaman eşim bizi terk etmişti ve psikolojik problemler yaşıyordum. Kızıma yürümeyi öğretmeye çalışıyordum, gördüğünüz gibi kızım iyi. Diğer çocuklarıma da iyi bakıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Babanın bebeğini darp ettiği görüntüler
-Babanın yayınladığı açıklama görüntüsü


Suudi Arabistan, Riyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
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