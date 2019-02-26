Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Belçika'da Polise Mukavemet Eden Gençlere Sert Müdahale

Dha Dış – Belçika'da Polise Mukavemet Eden Gençlere Sert Müdahale

23 dakika önce

Belçika'da polis, kavga ihbarı üzerine gittiği bölgedeki gençleri dağılmaları yönünde ikaz etti.

Dha Dış – Belçika'da Polise Mukavemet Eden Gençlere Sert Müdahale, System.String[]
Belçika'da polis, kavga ihbarı üzerine gittiği bölgedeki gençleri dağılmaları yönünde ikaz etti. Polis, kendisine karşı çıkan ve Türk olduğu belirtilen 2 genci darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay Belçika'nın Lokeren kentinde 22 Şubat'ta meydana geldi. Kalabalık iki grubun kavga edeceği ihbarını olan polis olay yerine gitti. Edinilen bilgiye göre, çoğu gencin bölgeden ayrılmasını sağlayan polis, gitmemekte direnenleri tekrar ikaz etti. Polis, kendilerine mukavemet eden kalabalıktaki Türk kökenli gençlerden birini gözaltına almak isteyince arkadaşı da direndi. Polis ile gençler arasında kısa süren yumruklaşma sırasında bir polis memuru da, polis köpeğini gençlerin üzerine saldı. Gençlerden yaralananlar oldu. Yaşanan o anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Polis gençleri gözaltına aldı, olayda 2 genç ile 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Irkçı ve göçmen karşıtı sözleri ile bilinen Flaman Menfaati Başkanı Tom Van Grieken de görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Sokaklarımız tekrar yaşanabilir olmalı. Bunlara patron kim göstermenin zamanı" ifadelerini kullandı.

Belçika yerel basını olayda yaralanan gençlerin kimliklerine yer vermeyerek, 'göçmen' tanımlaması yaptı ve gençlerin ifadelerinin alındını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

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