Son Dakika Haberleri: Dha Dış ? Belçika'da Polise Mukavemet Eden Gençlere Sert Müdahale

Dha Dış ? Belçika'da Polise Mukavemet Eden Gençlere Sert Müdahale

23 dakika önce

Dha DIŞ ? Belçika'da polise mukavemet eden gençlere sert müdahaleBelçika (DHA) - Belçika'da polis, kavga ihbarı üzerine gittiği bölgedeki gençleri dağılmaları yönünde ikaz etti.

Dha Dış ? Belçika'da Polise Mukavemet Eden Gençlere Sert Müdahale, System.String[]
Dha DIŞ ? Belçika'da polise mukavemet eden gençlere sert müdahale

Belçika (DHA) - Belçika'da polis, kavga ihbarı üzerine gittiği bölgedeki gençleri dağılmaları yönünde ikaz etti. Polis, kendisine karşı çıkan ve Türk olduğu belirtilen 2 genci darp etti.

Edinilen bilgiye göre olay Belçika'nın Lokeren kentinde 22 Şubat'ta meydana geldi. Kalabalık iki grubun kavga edeceği ihbarını olan polis olay yerine gitti. Edinilen bilgiye göre, çoğu gencin bölgeden ayrılmasını sağlayan polis, gitmemekte direnenleri tekrar ikaz etti. Polis, kalabalıktaki Türk kökenli gençlerden birini gözaltına almak isteyince arkadaşı da direndi. Polis ile gençler arasında kısa süren yumruklaşma sırasında bir polis memuru polis köpeğini gençlerin üzerine sürdü. Gençlerden yaralananlar oldu. Yaşanan o anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Polis gençleri gözaltına aldı, olayda 2 genç ile 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Irkçı ve göçmen karşıtı sözleri ile bilinen Flaman Menfaati Başkanı Tom Van Grieken de görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, Sokaklarımız tekrar yaşanabilir olmalı. Bunlara patron kim göstermenin zamanı ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

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