Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Belçika'da Türklerin İşlettiği Kafe Önünde Silahlı Saldırı 1 Türk Hayatını Kaybetti

Dha Dış - Belçika'da Türklerin İşlettiği Kafe Önünde Silahlı Saldırı 1 Türk Hayatını Kaybetti

57 dakika önce

Dha DIŞ - Belçika'da Türklerin işlettiği kafe önünde silahlı saldırı 1 Türk hayatını kaybettiEnder Duruel, Belçika (DHA) - Belçika'nın Anvers şehrinde Türk Vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Brederodestraat'ta, Türklerin işlettiği kafe önünde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3...

Dha DIŞ - Belçika'da Türklerin işlettiği kafe önünde silahlı saldırı 1 Türk hayatını kaybetti

Ender Duruel, Belçika (DHA) - Belçika'nın Anvers şehrinde Türk Vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Brederodestraat'ta, Türklerin işlettiği kafe önünde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 Türk yaralandı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Belçika basını, görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde öğle saatlerinde tramvaydan inen 2 kişiden silahlı olan saldırganın, kafe önünde aynı aileden 2 kişiye ateş ettiğini; yoldan geçen bir kişinin de isabet eden kurşunla yaralandığını yazdı.

Yerel basın hastaneye kaldırılan Türklerden birinin hayatını kaybettiğini; saldırganların ise olay yerine hızla intikal eden polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı. Yerel basın, hastaneye kaldırılan Türklerden birinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu duyurdu.

Olayın çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:33 Kaynak: DHA

DHA, Belçika, Güncel
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