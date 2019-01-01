Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Belçika'da Yeni Yıl Kutlamaları

Dha Dış - Belçika'da Yeni Yıl Kutlamaları

1 saat önce

Belçika'da yeni yıl başkent Brüksel'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Dha Dış - Belçika'da Yeni Yıl Kutlamaları, System.String[]
Belçika'da yeni yıl başkent  Brüksel'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Grand Palace meydanında toplanan kalabalık, Belçika'da yeni yıla sönük girdiklerini belirterek, herkese mutlu ve sağlıklı yıllar diledi. 

Görüntü dökümü:

Grand Palace meydanındaki kutlamalardan genel görüntü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Brüksel, Belçika, Güncel
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