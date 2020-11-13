DHA DIŞ-Berlin'de ırkçı Paludan'un provakasyonuna izin verilmedi - Son Dakika

DHA DIŞ-Berlin'de ırkçı Paludan'un provakasyonuna izin verilmedi

13.11.2020 20:36
DHA DIŞ-Berlin'de ırkçı Paludan'un provakasyonuna izin verilmedi, System.String[]

Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve gösterilerde Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Almanya'nın başkenti Berlin'de izin verilmedi.

Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve gösterilerde Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Almanya'nın başkenti Berlin'de izin verilmedi.Berlin'de halk, Paludan'ı protesto etti.

Gösterilerde Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Almanya'nın başkenti Berlin'de provokatif gösteri düzenlemek istedi. Kendi internet sitesinden duyuru yapan Paludan, Berlin'de semtinde Kur'an-ı Kerim'i yakacağını belirtti. Alman polisi de Paludan'ın belirttiği yer ve saatte ekip bulundurdu. Paludan, duyurduğu saatte Berlin'e gelmedi. Bölgede toplanan Türk, Arap ve Almanlar, Paludan'ı protesto etti.  Berlin'deki Neuköln bölgesinde Arap nüfusun yoğun olduğu alan, Rasmus Paludan karşıtlarının protestosuna sahne oldu

"YAKILMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Eylemde konuşma yapan Berlin İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici Demirören Haber Ajansa açıklamalarda bulunarak, şu ifadelere yer verdi: "Rasmus Paludan, bugün Arap Müslümanların yoğun olduğu Neukölln'de etkinlik yapmak istedi. Polis kendisine Kur'an-ı Kerim yakarsa hapis cezası alabileceğini bildirince kendisi de protesto edeceğini söylemişti. Bu gelişmeden dolayı Berlin'deki anti-faşist gruplar bir araya geldiler. Bizler de Müslüman olarak burada bulunarak eyleme destek verdik. Ama bize gelen haberlere göre İslam düşmanı Paludan alana da Berlin'e de gelemedi.Kuran-I Kerim'in yakılmasına asla izin vermeyiz. Zaten gelemezdi, kendisi Fransa'daydı. Almanya'ya geldiğinde karantina kuralları uygulanacaktı. Olaysız güzel bir protesto yapıldı" dedi.

ALMANYA SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Irkçı provokatör ekim ayı sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenalle Caddesi'nde bir gösteri yapmak istemişti. Alman makamları, 27 Ekim'de Berlin Tegel Havalimanı'na gelen Paludan'a ülkeye giriş izini vermemişti.Öte yandan,Paludan'a, Belçika, Fransa ve İsveç de gösteri için izin vermemişti.

Protesto, Almanya, Berlin, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA DIŞ-Berlin'de ırkçı Paludan'un provakasyonuna izin verilmedi - Son Dakika


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