Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Berlin'e giden uçak arıza sonrası acil iniş yaptı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ – Berlin'e giden uçak arıza sonrası acil iniş yaptı

37 dakika önce

– Moskova ile Berlin seferini yapan uçak, arıza sebebiyle Moskova'ya dönüş yaparak acil iniş yaptı.

DHA DIŞ – Berlin'e giden uçak arıza sonrası acil iniş yaptı, System.String[]
Moskova ile Berlin seferini yapan uçak, arıza sebebiyle Moskova'ya dönüş yaparak acil iniş yaptı.
Moskova ile Berlin arası seferini yapmak için havalanan Utair firmasının Boeing 737 uçağı, Litvanya hava sahası üzerindeyken havalandırma arızası bildirdi. Tekrardan Rusya'ya dönen uçak Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı. Firma yetkilileri, pilotların ve kabin ekibinin profesyonel bir şekilde inişi gerçekleştirdiğini bildirdi.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32 Kaynak: DHA
Moskova, Berlin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı! Son dakika! Hamile kadına dehşeti yaşayan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama AK Partili ilçe belediye başkanlarından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:10:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Berlin'e giden uçak arıza sonrası acil iniş yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]