DHA DIŞ – Berlin'e giden uçak arıza sonrası acil iniş yaptı
37 dakika önce
– Moskova ile Berlin seferini yapan uçak, arıza sebebiyle Moskova'ya dönüş yaparak acil iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32 Kaynak: DHA
– Moskova
ile Berlin
seferini yapan uçak, arıza sebebiyle Moskova'ya dönüş yaparak acil iniş yaptı.
Moskova ile Berlin arası seferini yapmak için havalanan Utair firmasının Boeing 737
uçağı, Litvanya
hava sahası üzerindeyken havalandırma arızası bildirdi. Tekrardan Rusya
'ya dönen uçak Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptı. Firma yetkilileri, pilotların ve kabin ekibinin profesyonel bir şekilde inişi gerçekleştirdiğini bildirdi.
- Rusya
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