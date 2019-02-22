Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Beyaz Saray: 200 Kişilik Bir Ekip, Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak

Dha Dış - Beyaz Saray: 200 Kişilik Bir Ekip, Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak

1 saat önce

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik küçük bir grup, bir süre daha Suriye'de kalacak" dedi.

Dha Dış - Beyaz Saray: 200 Kişilik Bir Ekip, Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak, System.String[]
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik küçük bir grup, bir süre daha Suriye'de kalacak" dedi.

Sanders'ın açıklaması, Erdoğan ile Trump görüşmesinin ardından yapıldı. Yazılı olarak yapılan tek satırlık açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:37 Kaynak: DHA

Suriye, Güncel
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