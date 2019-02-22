Dha Dış - Beyaz Saray: 200 Kişilik Bir Ekip, Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak
1 saat önce
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik küçük bir grup, bir süre daha Suriye'de kalacak" dedi.
Beyaz Saray
Sözcüsü Sarah Sanders, "Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik küçük bir grup, bir süre daha Suriye
'de kalacak" dedi.
Sanders'ın açıklaması, Erdoğan ile Trump
görüşmesinin ardından yapıldı. Yazılı olarak yapılan tek satırlık açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:37 Kaynak: DHA
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