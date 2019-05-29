Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Beyaz Saray'ın önünde kendisini ateşe verdi
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DHA DIŞ – Beyaz Saray'ın önünde kendisini ateşe verdi

1 saat önce

– ABD'de bir adam, Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi.

DHA DIŞ – Beyaz Saray'ın önünde kendisini ateşe verdi, System.String[]
– ABD'de bir adam, Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında meydana geldi. Yerel medya, bir adamın kendisini ateşe verdiğini; polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adamın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

Adamın kimliği ve eyleminin nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Kendini ateşe veren adamın farklı açılardan görüntüleri
-Polisin yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:47 Kaynak: DHA
Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel
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