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DHA DIŞ ? Beyaz Saray'ın önünde kendisini ateşe verdi - YENİDEN

50 dakika önce

DHA DIŞ ? Beyaz Saray'ın önünde kendisini ateşe verdiABD (DHA) ? ABD'de bir adam, Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi.

DHA DIŞ ? Beyaz Saray'ın önünde kendisini ateşe verdi
ABD (DHA) ? ABD'de bir adam, Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı.
Olay, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında meydana geldi. Yerel medya, bir adamın kendisini ateşe verdiğini; polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adamın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Adamın kimliği ve eyleminin nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA DIŞ ? Beyaz Saray'ın önünde kendisini ateşe verdi - YENİDEN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:05 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Beyaz Saray, Güncel
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