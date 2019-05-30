DHA DIŞ – Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren adamın kimliği belli oldu
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– Beyaz Saray önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden adamın kimliği belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:24 Kaynak: DHA
– Beyaz Saray
önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden adamın kimliği belli oldu.
ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önündeki Ellipse parkında kendisini ateşe veren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyurulan adamın kimliği belli oldu. Yerel medya, kendisini ateşe veren adamın isminin Arnav Gupta (33) olduğunu ve Washington'un Bethesda bölgesinde ikamet ettiğini duyurdu.
Gupta'nın ailesinin polise verdiği ifadede, olaydan önce de Gupta'nın fiziksel ve duygusal durumundan kaygıları olduğunu söyledikleri belirtildi.
Ailesinin, Çarşamba günü Gupta için polise ihbarda bulunduğu ve polisin Gupta'yı aramakta olduğu belirtildi.
ABD basını, Gupta'nın kendini ateşe verdiği sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da olduğunu yazdı.
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