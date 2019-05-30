Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü
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DHA DIŞ – Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü

18 dakika önce

– Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren adamın hayatını kaybittiği belirtildi.

DHA DIŞ – Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü, System.String[]
– Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren adamın hayatını kaybittiği belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında kendisini yakan ve polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği adamın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kendini ateşe veren adamın farklı açılardan görüntüleri
-Polisin yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi

DGS: 29.05.2019 - SAAT 22: 00 - Haber Kodu : 190529234


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:48 Kaynak: DHA
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