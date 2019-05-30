DHA DIŞ – Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü
18 dakika önce
– Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren adamın hayatını kaybittiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:48 Kaynak: DHA
– Beyaz Saray'ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren adamın hayatını kaybittiği belirtildi.
ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında kendisini yakan ve polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği adamın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Kendini ateşe veren adamın farklı açılardan görüntüleri
-Polisin yangın söndürme tüpleri ile müdahalesi
DGS: 29.05.2019 - SAAT 22: 00 - Haber Kodu : 190529234
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi!
Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü
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