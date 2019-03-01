Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Beyaz Saray: Trump, İran, Kuzey Kore veya Herhangi Biriyle Kötü Bir Anlaşma Yapma

Dha Dış - Beyaz Saray: Trump, İran, Kuzey Kore veya Herhangi Biriyle Kötü Bir Anlaşma Yapma

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'da gerçekleştirdikleri ve her hangi bir anlaşmaya varmadıklarına yönelik açıklamaları sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından "Başkan Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir...

Dha Dış - Beyaz Saray: Trump, İran, Kuzey Kore veya Herhangi Biriyle Kötü Bir Anlaşma Yapma, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Vietnam'da gerçekleştirdikleri ve her hangi bir anlaşmaya varmadıklarına yönelik açıklamaları sonrası Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, sosyal medya hesabından "Başkan Trump, İran, Kuzey Kore veya herhangi biriyle kötü bir anlaşma yapmaz" açıklamasını paylaştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders mesajında şu ifadeleri kullandı: "Başkan Obama, İran ile kötü bir anlaşma yapmayı reddetti. Başkan Trump da İran, Kuzey Kore veya herhangi biri ile aynı hatayı yapmayı reddetmekte. Başkan Trump, Amerikan toplumunun güvenliğini, politikaların üzerinde tutmaktadır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:45 Kaynak: DHA

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