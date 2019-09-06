Dha dış ' bir motosiklet' üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalar
49 dakika önce
DHA DIŞ ' Bir motosiklet' Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan (DHA) ? Hindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
DHA DIŞ ' Bir motosiklet' Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalar
Hindistan (DHA) ? Hindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
Yine bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet üzerinde çoğu çocuklardan oluşan 7 kişinin bulunduğu görülüyor. Görüntüyü kaydeden kişi, motosiklete yaklaşınca, araçta 2 de köpeğin bulunduğu görülüyor. Çok sayıda eşyanın da bulunduğu motosikletin bu seyri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
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