Son Dakika Haberleri: Dha dış ' bir motosiklet' üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalar
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Dha dış ' bir motosiklet' üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalar

49 dakika önce

DHA DIŞ ' Bir motosiklet' Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan (DHA) ? Hindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.

DHA DIŞ ' Bir motosiklet' Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalar

Hindistan (DHA) ? Hindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.

Yine bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedilen görüntülerde, bir motosiklet üzerinde çoğu çocuklardan oluşan 7 kişinin bulunduğu görülüyor. Görüntüyü kaydeden kişi, motosiklete yaklaşınca, araçta 2 de köpeğin bulunduğu görülüyor. Çok sayıda eşyanın da bulunduğu motosikletin bu seyri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Hindistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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