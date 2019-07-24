Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Bizon küçük çocuğa saldırdı
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DHA DIŞ- Bizon küçük çocuğa saldırdı

1 saat önce

ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı.

DHA DIŞ- Bizon küçük çocuğa saldırdı, System.String[]
ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Florida eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak onu havaya fırlattı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü. Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü
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-Bizonun çocuğa saldırma anı
-Çevredekilerin kaçması
-Bizonun çocuğu havaya fırlatması
-Çocuğun yere düşme anı


Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
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