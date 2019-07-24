DHA DIŞ- Bizon küçük çocuğa saldırdı
1 saat önce
ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:28 Kaynak: DHA
ABD'de bir bizon, kız çocuğunu boynuzlayarak havaya fırlattı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Florida
eyaletine bağlı Odessa bölgesinde Yellowstone Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda, bizon 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak onu havaya fırlattı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bizonun kız çocuğuna doğru koştuğu, kız çocuğunun saldırının ardından yere düştüğü görüldü. Parkın sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kız çocuğu daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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