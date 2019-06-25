Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Bolton: Yaptırımlar, İran'ı masaya oturtacak
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- Bolton: Yaptırımlar, İran'ı masaya oturtacak

1 saat önce

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptırımlar ve baskıların İran'ı müzakere masasına oturmaya ikna edeceğine inandığını söyledi.

DHA DIŞ- Bolton: Yaptırımlar, İran'ı masaya oturtacak, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptırımlar ve baskıların İran'ı müzakere masasına oturmaya ikna edeceğine inandığını söyledi.
Kudüs'te konuşan Bolton, nükleer silahlara sahip bir İran tehlikesinin gerçek olduğunu söyledi ve İran'ı kavgacı ve saldırgan olmakla suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer silah programına son vermesi adına müzakereler için kapıyı açık bıraktığını belirten Bolton, "İran'ın tek yapması gereken kapıdan geçmek" dedi.


- Filistin
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:40 Kaynak: DHA
John Bolton, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı 70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:53:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Bolton: Yaptırımlar, İran'ı masaya oturtacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]