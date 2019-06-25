DHA DIŞ- Bolton: Yaptırımlar, İran'ı masaya oturtacak
1 saat önce
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptırımlar ve baskıların İran'ı müzakere masasına oturmaya ikna edeceğine inandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:40 Kaynak: DHA
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, yaptırımlar ve baskıların İran
'ı müzakere masasına oturmaya ikna edeceğine inandığını söyledi. Kudüs
'te konuşan Bolton, nükleer silahlara sahip bir İran tehlikesinin gerçek olduğunu söyledi ve İran'ı kavgacı ve saldırgan olmakla suçladı.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın, İran'ın nükleer silah programına son vermesi adına müzakereler için kapıyı açık bıraktığını belirten Bolton, "İran'ın tek yapması gereken kapıdan geçmek" dedi.
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