Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Borisov: Rusya, Türkiye'nin S-400'den Vazgeçmesinden Endişe Duymuyor

Dha Dış - Borisov: Rusya, Türkiye'nin S-400'den Vazgeçmesinden Endişe Duymuyor

1 saat önce

- Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'nin Rus S-400 komplekslerinden vazgeçmesinden endişe duymadığını söyledi.

Dha Dış - Borisov: Rusya, Türkiye'nin S-400'den Vazgeçmesinden Endişe Duymuyor, System.String[]
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'nin Rus S-400 komplekslerinden vazgeçmesinden endişe duymadığını söyledi. 

Borisov, Rusya'nın kontratın bozulmasından endişe duyup duymadığına ilişkin soru üzerine, "Şimdilik Türkiye, imzalanan kontratın yükümlülüklerine bağlı ve bunları kesin bir şekilde yerine getiriyor. Geri kalan herşey dedikodu. Bu yüzden şimdilik bir endişemiz yok" ifadelerini kullandı. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:20 Kaynak: DHA

Türkiye, Rusya Federasyonu, Güncel
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