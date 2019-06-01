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DHA DIŞ - Bosna-Hersek'te mülteci kampında yangın, 30'dan fazla yaralı

56 dakika önce

Bosna-Hersek'te mülteci kampında yangın, 30'dan fazla yaralıBosna - Hersek (DHA) ? Bosna-Hersek'te bir mülteci kampında çıkan yangında 30'dan fazla kişi yaralandı.

DHA DIŞ - Bosna-Hersek'te mülteci kampında yangın, 30'dan fazla yaralı, System.String[]
DHA DIŞ - Bosna-Hersek'te mülteci kampında yangın, 30'dan fazla yaralı
Bosna - Hersek (DHA) ? Bosna-Hersek'te bir mülteci kampında çıkan yangında 30'dan fazla kişi yaralandı.
Yangın, Bosna-Hersek'in Velika Kladusa şehrinde bulunan ve yaklaşık 500 mültecinin kaldığı 'Miral' mülteci kampında meydana geldi. Yerel saat ile 0635'te başlayan ve nedeni henüz bilinmeyen yangın sonucunda 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Velika Kladusa'da, bir kısmı ise Bihac'ta hastaneye kaldırıldı. Bazı kişilerin yangından kaçmak için pencereden atladığı ve bu sırada yaralandığı belirtildi. Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi ve yangın birkaç saat sonra söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:51 Kaynak: DHA
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